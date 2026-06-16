Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.

1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 400
Lengte (m) 1,5
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
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Onderdelen Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

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