T 5 Flächenreiniger T-Racer

Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.

Der Twin Jet-Rotationsarm des Flächenreinigers T 5 T-Racer ermöglicht einen großflächigen Schmutzabtrag – und damit die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen im Außenbereich. Besonders praktisch: Der Flächenreiniger bietet die Möglichkeit, den Abstand der Düsen zur Reinigungsfläche individuell anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich mit dem T 5 T-Racer etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Außerdem schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser, und der sogenannte Hovercraft-Effekt macht das Manövrieren zum Kinderspiel. Mit Hilfe des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
T 5 Flächenreiniger T-Racer: Zwei rotierende Flachstrahldüsen
Zwei rotierende Flachstrahldüsen
Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen.
T 5 Flächenreiniger T-Racer: Spritzschutz
Spritzschutz
Spritzfreie Reinigung.
T 5 Flächenreiniger T-Racer: Höhenverstellung
Höhenverstellung
Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen. Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
  • Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
  • Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Terrasse
  • Garagentore
  • Fassaden kleinerer Häuser
  • (Hof-)Einfahrten
  • Garten- und Steinmauern
  • Wege
Zubehör
T 5 Flächenreiniger T-Racer Ersatzteile

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden.

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 