T 5 Flächenreiniger T-Racer
Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.
Der Twin Jet-Rotationsarm des Flächenreinigers T 5 T-Racer ermöglicht einen großflächigen Schmutzabtrag – und damit die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen im Außenbereich. Besonders praktisch: Der Flächenreiniger bietet die Möglichkeit, den Abstand der Düsen zur Reinigungsfläche individuell anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich mit dem T 5 T-Racer etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Außerdem schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser, und der sogenannte Hovercraft-Effekt macht das Manövrieren zum Kinderspiel. Mit Hilfe des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende FlachstrahldüsenGute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen.
SpritzschutzSpritzfreie Reinigung.
HöhenverstellungAnpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen. Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
- Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
- Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.15
- K 2.20 M
- K 2.400 T 50
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 3.200
- K 3.500 Garden
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T250
- K 3.530 T250
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4.200
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5.68 MD
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700
- K 7.710 T 400
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Garagentore
- Fassaden kleinerer Häuser
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wege
Zubehör
T 5 Flächenreiniger T-Racer Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.