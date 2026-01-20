Der Twin Jet-Rotationsarm des Flächenreinigers T 5 T-Racer ermöglicht einen großflächigen Schmutzabtrag – und damit die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen im Außenbereich. Besonders praktisch: Der Flächenreiniger bietet die Möglichkeit, den Abstand der Düsen zur Reinigungsfläche individuell anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich mit dem T 5 T-Racer etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Außerdem schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser, und der sogenannte Hovercraft-Effekt macht das Manövrieren zum Kinderspiel. Mit Hilfe des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.