Clever kombiniert: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint gleich 3 wichtige Funktionen in einem Produkt. Schaum auftragen, mit einem Hochdruckflachstrahl hartnäckigen Schmutz lösen oder mit einer weichen Bürste besonders gründlich und zugleich schonend arbeiten – alles geht, ohne das Zubehör einmal zu wechseln. Die gewünschte Funktion wird mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste ausgewählt. Damit ist diese Waschbürste besonders vielseitig in der Anwendung, spart Zeit, ist komfortabel und garantiert stets ein sauberes Reinigungsergebnis – auch auf empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Der integrierte Reinigungsmitteltank ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen.