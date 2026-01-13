Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m
La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.
La manguera de gran calidad PrimoFlex®, con un diámetro de 1/2" y una longitud de 20 m, es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño a grande. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 24 bar. La manguera de agua destaca también por su alta resistencia térmica de 0 a +40 °C. Esta manguera de riego flexible tiene una garantía de 12 años. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes a torsiones. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y fácil manejo. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
12 años de garantía
- Larga vida útil
Tres capas
- Resistente al doblado
Presión de estallido de 24 bar
- Robustez garantizada
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
- Para permitir un manejo sencillo.
Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C
- Robustez garantizada
Sin cadmio, bario ni plomo
- Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Robustez y larga vida útil garantizadas
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
- Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Robustez garantizada
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|285 x 285 x 115
