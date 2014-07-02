Raclette en caoutchouc pour FRV 30

Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d’aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d’eau.

Ainsi, les sols en intérieur sont à nouveau praticables après quelques minutes.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme