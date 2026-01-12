Λάστιχο Performance Premium 5/8"-25m
Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 25μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2'' . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.
Το 25μέτρο Performance Premium 5/8" λάστιχο δεν είναι ένα απλό λάστιχο. Κατασκευασμένο με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium, είναι στιβαρό, ευέλικτο και ανθεκτικό στι στρεβλώσεις. Το λάστιχο εξασφαλίζει συνεχή ροή νερού κατά το πότισμα μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το αδιαφανές μεσαίο στρώμα αποτρέπει τη δημιουργία άλγης μέσα στο λάστιχο. Η Kärcher εγγυάται 18 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Επιπλέον, δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 40 bar. Διαθέτει επίσης εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C. Το 25μετρο Performance Plus 5/8" λάστιχο είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίου μεγέθους και μεγάλων κήπων και άλλων χώρων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία αντιστρέβλωσης Kärcher Premium
- Ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις - για βέλτιστη ροή νερού χωρίς να δημιουργούνται κόμποι
25 μέτρα
- Για το πότισμα μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων
Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό κάνει το λάστιχο να έχει ανθεκτικά τοιχώματα και να αντέχει σε πίεση έως και 40 bar
- Εγγυημένη στιβαρότητα
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
- Για ευκολία στη χρήση
Υψηλή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C
- Ποιοτικό λάστιχο.
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
- Για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ποιοτικό λάστιχο κήπου, χωρίς φθαλικές ουσίες (<0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο.
- Ασφαλές για την υγεία και φιλικό προς το περιβάλλον
Anti-UV εξωτερικό τοίχωμα
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα
Εγγύηση 18 ετών
- Κατασκευασμένο να αντέχει και σύμφωνο με όλα τα standards ποιότητας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|5/8″
|Μήκος σωλήνα (m)
|25
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|4,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 380 x 110
