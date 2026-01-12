Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 50 m

Λάστιχο κήπου υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Για χρήση σε θερμοκρασίες από - 20-65 °C.

Το Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 50 m είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες κήπου. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, ακίνδυνο για την υγεία. Τα νέα λάστιχα υψηλής ποιότητας PrimoFlex® δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις), ούτε άλλες επιβλαβείς ουσίες. Διακρίνονται για τη μέγιστη αντοχή, ευκαμψία και αντοχή στο τσάκισμα. Συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα ταχυσύνδεσης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγύηση 12 ετών
  • Εγγυημένη ανθεκτικότητα
3 στρώσεις
  • Ανθεκτικό στις στρεβλώσεις
Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 24bar)
  • Εγγυημένη στιβαρότητα
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
  • Για ευκολία στη χρήση
Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή το περιβάλλον
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
  • Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
Λάστιχο κήπου χωρίς φθαλικές ουσίες
  • Δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή το περιβάλλον
Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπέρυθρη ακτινοβολία εξωτερική στρώση
  • Εγγυημένη στιβαρότητα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 3/4″
Μήκος σωλήνα (m) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 10,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 380 x 380 x 285
