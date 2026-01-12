Το Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 50 m είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες κήπου. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, ακίνδυνο για την υγεία. Τα νέα λάστιχα υψηλής ποιότητας PrimoFlex® δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις), ούτε άλλες επιβλαβείς ουσίες. Διακρίνονται για τη μέγιστη αντοχή, ευκαμψία και αντοχή στο τσάκισμα. Συμβατά με όλα τα διαθέσιμα συστήματα ταχυσύνδεσης.