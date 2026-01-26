Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" - 25 m

Το λάστιχο PrimoFlex® 5/8" - 25 m είναι εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C

Το Λάστιχο PrimoFlex® 5/8" - 25 m είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες κήπου. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, ακίνδυνο για την υγεία. Τα νέα λάστιχα υψηλής ποιότητας PrimoFlex® δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις), ούτε άλλες επιβλαβείς ουσίες. Διακρίνονται για τη μέγιστη αντοχή, ευκαμψία και αντοχή στο τσάκισμα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγύηση 12 ετών
3 στρώσεις
Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 24bar)
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
Λάστιχο κήπου χωρίς φθαλικές ουσίες
Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπέρυθρη ακτινοβολία εξωτερική στρώση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 5/8″
Μήκος σωλήνα (m) 25
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 3,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 370 x 370 x 85
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
  • Κήπος κουζίνας
  • Φυτά σε γλάστρες
  • Διακοσμητικά φυτά
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου