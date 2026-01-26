Protezione antispruzzi

La protezione antispruzzi trasparente per le idropulitrici dalla K2 alla K7 protegge te e quello che ti circonda dagli spruzzi indesiderati. Ideale per la pulizia negli angoli.

Perfetto per la pulizia di angoli e bordi: il paraspruzzi, appositamente progettato per tutte le idropulitrici Kärcher, protegge efficacemente l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Il design trasparente garantisce una visione chiara dell'area da pulire in ogni momento. Il paraspruzzi è compatibile con tutte le nuove lance vario power spray e multi getto, nonché con i nuovi ugelli rotanti.

Caratteristiche e vantaggi
Paraspruzzi
  • Protezione affidabile dagli spruzzi d'acqua, soprattutto durante la pulizia di angoli e spigoli.
Design trasparente
  • Una chiara visione della superficie da pulire garantisce migliori risultati di pulizia.
Diversi adattatori inclusi nella dotazione
  • Compatibile con tutte le nuove lance Vario Power e Multi Jet, nonché con ugelli rotanti.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 220 x 188 x 237

Non compatibile con MP 4 ed MP 180 multi power jet 5-in -1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Aree di applicazione
  • Sulle scale
  • Aree intorno alla casa e al giardino
