Set sturatubi da 7,5 m

Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'interno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.

Set con tubo da 7,5 m per eliminare le otturazioni da tubi, scarichi e tubi di scolo. Quattro getti ad alta pressione spingono il tubo ad alta pressione attraverso la tubatura per eliminare ogni blocco. Il tubo ad alta pressione da 7,5m di qualità è dotato di un ugello extra corto in ottone per scorrere facilmente in tubi di ogni dimensione. Con manicotto anti-piega e connettore in ottone per una maggiore performance. Il tubo è dotato inoltre di indicatori colorati che ne indicano l'avanzamento nella conduttura. Adatto per l'uso in casa e all'aperto e compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher di gamma da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello in ottone extra corto
  • Si muove facilmente attraverso i tubi
Tubo flessibile intrecciato in tessuto
  • Tubo flessibile e durevole di qualità
Quattro getti ad alta pressione all'indietro
  • Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Potente pulizia ad alta pressione
  • Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Raccordo a baionetta
  • Estremamente facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 7,5
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso con imballo (kg) 0,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 245 x 245 x 65

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

Aree di applicazione
  • Pulizia dei tubi
  • Pulizia dei canali di scolo
  • Pulizia degli scarichi
