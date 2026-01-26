WB 7 Plus 3-in-1 wash brush

La spazzola di lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina un getto di schiuma, un ugello a getto piatto ad alta pressione e una spazzola morbida in un unico prodotto.

Combinazione intelligente: la spazzola per il lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina tre importanti funzioni in un unico prodotto. Applicare la schiuma, sciogliere lo sporco ostinato con uno spruzzo piatto ad alta pressione o lavorare in modo particolarmente accurato ma accurato con una spazzola morbida: tutto è possibile senza dover cambiare gli accessori nemmeno una volta. La funzione richiesta viene selezionata con una leva nell'area di presa della spazzola. Ciò significa che la spazzola di lavaggio è particolarmente versatile, fa risparmiare tempo, è comoda e garantisce sempre risultati di pulizia perfetti, anche su superfici delicate come vernice, vetro o plastica. Il serbatoio del detergente integrato consente agli utenti di lavorare più a lungo senza dover ricaricare.

Caratteristiche e vantaggi
Prodotto 3 in 1: combina tre funzioni di pulizia essenziali: getto di schiuma, getto piatto ad alta pressione e spazzola di lavaggio
  • Un'ampia gamma di opzioni applicative grazie alla combinazione di funzioni essenziali.
  • Maggiore praticità per una pulizia accurata ed efficiente.
Selezione rapida e intuitiva della funzione richiesta con una leva nell'area di presa della spazzola
  • Selezione intuitiva delle funzioni.
  • Pulizia efficiente senza dover cambiare gli accessori.
Serbatoio detergente integrato nella testina
  • La potente schiuma rimuove anche lo sporco ostinato in modo rapido e completo.
  • Consente agli utenti di lavorare più a lungo senza ricaricare. Ciò consente di risparmiare tempo.
Spazzola per lavare con setole morbide, adatta a molte superfici diverse
  • Pulizia delicata anche di superfici delicate come vernice, vetro o plastica.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,8
Peso con imballo (kg) 1,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 377 x 264 x 223
Aree di applicazione
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Tende/tapparelle
  • Porte del garage
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Serre
  • Rivestimenti per balconi
  • Davanzali
  • Elementi dello schermo privacy
