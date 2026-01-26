Combinazione intelligente: la spazzola per il lavaggio 3 in 1 WB 7 Plus combina tre importanti funzioni in un unico prodotto. Applicare la schiuma, sciogliere lo sporco ostinato con uno spruzzo piatto ad alta pressione o lavorare in modo particolarmente accurato ma accurato con una spazzola morbida: tutto è possibile senza dover cambiare gli accessori nemmeno una volta. La funzione richiesta viene selezionata con una leva nell'area di presa della spazzola. Ciò significa che la spazzola di lavaggio è particolarmente versatile, fa risparmiare tempo, è comoda e garantisce sempre risultati di pulizia perfetti, anche su superfici delicate come vernice, vetro o plastica. Il serbatoio del detergente integrato consente agli utenti di lavorare più a lungo senza dover ricaricare.