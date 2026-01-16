Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8"-25m

Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.

Performance Premium 5/8 "di Kärcher non è un normale tubo da giardino. Realizzato in un innovativo materiale intrecciato con una tecnologia anti-torsione Kärcher Premium, offre la massima robustezza, flessibilità e resistenza ai nodi, assicurando così un flusso d'acqua continuo è ideale per superfici e giardini di piccole e medie dimensioni.Inoltre, lo strato esterno anti-UV è resistente alle intemperie mentre lo strato intermedio opaco impedisce l'accumulo di alghe all'interno del tubo. Questo è il motivo per cui Kärcher offre una garanzia di ben 18 anni.Il tubo Performance Premium, lungo 25 metri, ha anche ottenuto ottimi risultati in termini di salute e sostenibilità grazie all'assenza di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo. Ulteriori caratteristiche prestazionali includono una pressione di scoppio di 40 bar e un'importante resistenza alla temperatura da -20 a +60 ° C.

Caratteristiche e vantaggi
Kärcher Premium tecnologia anti-torsione
  • Flessibile e resistente ai nodi - per un flusso d'acqua ottimale e continuo.
25 metri
  • Per irrigare giardini di piccole e medie dimensioni e altri spazi.
Il materiale in tessuto di qualità conferisce al tubo pareti ultra resistenti, in grado di resistere a pressioni fino a 40 bar
  • Resistente e durevole
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
  • Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da -20 a +60 ° C
  • Tubo di qualità
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Per una durata extra lunga.
Tubo da giardino di qualità privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo
  • Innocuo per l'ambiente e per la salute
Strato esterno anti-UV
  • Estremamente resistente agli agenti atmosferici.
18 anni di garanzia
  • Progettato per durare, soddisfa elevati standard di qualità.
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 5/8″
Lunghezza del tubo (m) 25
Colore nero
Peso (kg) 4,8
Peso con imballo (kg) 4,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 380 x 110
