En plus de ses possibilités d'utilisation variées à haute ou basse pression pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires, la lance télescopique TL 10 C permet également d'autres applications telles que l'aspiration de poussières déposées sur des tubes. Composée de fibre de carbone haut de gamme et dotée d'attaches rapides pratiques ainsi que d'un réglage sans outils de la force de serrage pour un déploiement particulièrement facile jusqu'à 10 mètres, la TL 10 C s'illustre par une rigidité maximale à poids minimal. La sécurité anti-rotation intégrée et le pied rotatif garantissent un travail encore plus sûr et ergonomique. Le pied dispose en outre d'un crochet pour la fixation sûre d'une sangle de transport.