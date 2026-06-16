Lance télescopique TL 10 C
Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.
En plus de ses possibilités d'utilisation variées à haute ou basse pression pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires, la lance télescopique TL 10 C permet également d'autres applications telles que l'aspiration de poussières déposées sur des tubes. Composée de fibre de carbone haut de gamme et dotée d'attaches rapides pratiques ainsi que d'un réglage sans outils de la force de serrage pour un déploiement particulièrement facile jusqu'à 10 mètres, la TL 10 C s'illustre par une rigidité maximale à poids minimal. La sécurité anti-rotation intégrée et le pied rotatif garantissent un travail encore plus sûr et ergonomique. Le pied dispose en outre d'un crochet pour la fixation sûre d'une sangle de transport.
Caractéristiques et avantages
Utilisation polyvalentePour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée. Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.
Ergonomie maximaleSécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique. Attaches rapides pour un desserrage simple et rapide du serrage des lances. Pied rotatif garantissant une utilisation facile et ergonomique.
Très pratiqueRéglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides. Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance. Pied avec crochet pour la fixation de la sangle et du châssis.
Sécurité maximale
- Butée de retrait tactile et visuelle afin d'éviter un démontage accidentel.
- Élément de base de la lance non conducteur.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|2,2 - 10
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Matériau
|Carbone
|Elements
|7
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|9,3
Inclus dans la livraison
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Réglage sans outils de l'effort de serrage
- Crochet support pour flexible
- Butée de retrait
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires
- Permet également l'aspiration en hauteur