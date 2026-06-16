Telescooplans TL 10 C
Telescooplans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.
Naast verschillende toepassingsgebieden met zowel hoge als lage druk voor de reiniging van ramen, gevels of zonnepanelen, kan u met de telescooplans TL 10 C ook stofzuigen, zoals bijvoorbeeld goten. Dankzij de hoogwaardige koolstofvezel, de handige snelsluitingen en de gereedschapsloze instelling van de klemkracht voor een reikwijdte tot 10 m, maakt de TL 10 C indruk met zijn maximale stijfheid en zijn minimaal gewicht. Het geïntegreerde anti-verdraaisysteem, alsook de draaibare basis, zorgen voor nòg veiliger en ergonomischer werken. De basis heeft bovendien een haak waaraan op een veilige manier een draagriem kan worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Multifunctioneel gebruikVoor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen met osmosewater. Voor een hoge- of lagedrukreiniging met wasborstels
Maximale ergonomieAnti-sraaivergrendeling van de lansen voor veilig en ergonomisch werken. Snelsluitingen om de lansklemmen snel en eenvoudig los te maken De draaibare voet zorgt voor eenvoudig en ergonomisch werken.
Zeer gebruiksvriendelijkInstelling van de klemkracht aan de snelsluitingen zonder gereedschap. Met klemhaken om de waterslang buiten de lans te geleiden. Basis met haken voor het bevestigen van de riem en het draagframe.
Maximale veiligheid
- Haptische en visuele uittrekbare stopper voorkomt onbedoelde demontage.
- Niet-elektrisch geleidend basiselement van de lans.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte van de telescopische buis (m)
|2,2 - 10
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Materiaal
|Koolstof
|Elements
|7
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,3
Inbegrepen bij levering
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Hulpmiddelvrije klemkrachtinstelling
- Slanghaak
- Uittrekstopper
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Toepassingen
- Perfect voor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen.
- Hiermee kan u ook op grote hoogtes stofzuigen.