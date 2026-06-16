Lance télescopique TL 7 F
Lance télescopique TL 7 F d'une portée maximale de 7 m en fibre de verre robuste et légère. Avec des attaches rapides pratiques pour une rétraction et un déploiement faciles.
Lance télescopique TL 7 F en fibre de verre d'une longueur maximale de 7 mètres, idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'aide de brosses et d'eau osmosée. Des attaches rapides pratiques permettent une rétraction et un déploiement aisés ; la force de serrage est réglable individuellement, facilement et sans outils. Un pied rotatif garantit une utilisation particulièrement facile et ergonomique. Au besoin, une sangle de transport peut être fixée directement sur le pied.
Caractéristiques et avantages
Utilisation polyvalentePour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée. Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.
Ergonomie maximaleAttaches rapides pour un desserrage simple et rapide du serrage des lances. Pied rotatif garantissant une utilisation facile et ergonomique.
Très pratiqueRéglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides. Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance. Pied avec crochet pour la fixation de la sangle et du châssis.
Sécurité maximale
- Butée de retrait tactile et visuelle afin d'éviter un démontage accidentel.
- Élément de base de la lance non conducteur.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|2 - 7
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Matériau
|Fibre de verre
|Elements
|5
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|5,1
Inclus dans la livraison
- Tool less clamp force adjustment
- Réglage sans outils de l'effort de serrage
- Crochet support pour flexible
- Butée de retrait
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
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- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
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- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires