Telescooplans TL 7 F
Telescooplans TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.
Perfect voor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen met borstels en osmosewater: de telescooplans TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m, gemaakt uit glasvezel. De handige snelsluitingen zorgen voor een comfortabel in- en uitschuiven, de klemkracht kan individueel worden ingesteld en moeiteloos en zonder gereedschap worden aangepast. Een draaibare basis zorgt voor zeer eenvoudig en ergonomisch werken - indien nodig kan een draagriem direct aan de basis worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Multifunctioneel gebruikVoor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen met osmosewater. Voor een hoge- of lagedrukreiniging met wasborstels
Maximale ergonomieSnelsluitingen om de lansklemmen snel en eenvoudig los te maken De draaibare voet zorgt voor eenvoudig en ergonomisch werken.
Zeer gebruiksvriendelijkInstelling van de klemkracht aan de snelsluitingen zonder gereedschap. Met klemhaken om de waterslang buiten de lans te geleiden. Basis met haken voor het bevestigen van de riem en het draagframe.
Maximale veiligheid
- Haptische en visuele uittrekbare stopper voorkomt onbedoelde demontage.
- Niet-elektrisch geleidend basiselement van de lans.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte van de telescopische buis (m)
|2 - 7
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Materiaal
|Glasvezel
|Elements
|5
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,1
Inbegrepen bij levering
- Tool less clamp force adjustment
- Hulpmiddelvrije klemkrachtinstelling
- Slanghaak
- Uittrekstopper
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Toepassingen
- Perfect voor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen.