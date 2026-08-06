Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 10
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 3,8
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
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