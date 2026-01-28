Immer bestens verstaut: Die stilvolle Schlauchbox wird platzsparend an der Wand montiert und mit einem Verbindungsschlauch an den Wasserhahn angeschlossen. Dank der Wandhalterung ist die Schlauchbox um mehr als 180° schwenkbar und erreicht somit jeden Winkel des Gartens mühelos. Der Gartenschlauch ist auf eine maximale Länge von 20 Metern einfach auszuziehen. Dabei gibt es entsprechende Arretierstufen: Der Schlauch rastet vollautomatisch in kurzen Abständen ein. Durch einen leichten Zug am Schlauchende löst sich die Arretierung, sodass sich der Schlauch automatisch und kontrolliert, ohne Knicke und Knoten einzieht. Mit dem innovativen Montagesystem FlexChange kann die Schlauchbox werkzeuglos von der Wandhalterung abgenommen werden. Dies dient zur einfachen Verstauung im Winter oder auch für den flexiblen Einsatz zwischen Wandhalterung und Erdspieß, der als optionales Zubehör erhältlich ist. Die Schlauchbox ist zudem UV- wie auch frostsicher und kann deshalb das ganze Jahr an der Hauswand platziert werden. Zum Diebstahlschutz kann ein Kabelschloss angebracht werden. Kärcher bietet 5 Jahre Garantie auf das Produkt.