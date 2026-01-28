Der stabile und robuste Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist sehr komfortabel in der Handhabung. Die robuste Metalltrommel hält auch höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Durch die ergonomische Kurbel sowie die stabile Schlauchführung lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Außerdem punktet der Schlauchwagen durch einen extra breiten Standfuß für höchste Standsicherheit und UV- wie auch Frostsicherheit. Mit den innovativen Schnellspannern kann der teleskopierbare Handgriff komfortabel auf die passende Höhe eingestellt oder auch komplett nach unten geschoben werden. Letzteres sorgt vor allem für eine platzsparende Verstauung. Das Set ist dank der mitgelieferten Zubehöre wie dem Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. Der Schlauchwagen wird fertig montiert geliefert. Kärcher Schlauchaufbewahrungen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit aus und haben 5 Jahre Herstellergarantie.