Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|900 - 2500
|Taille de buse ( )
|38
|Pression maximum (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
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