Αντάπτορας 6 TR22IG-M22AG

Αντάπτορας 6 για τη σύνδεση της καινούριας με τον παλιό σωλήνα και του παλιού σωλήνα με το καινούριο πιστόλι

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
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