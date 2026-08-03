Η συμπαγής κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού είναι ιδανική για τον καθαρισμό του εσωτερικού κάδων και δοχείων με άνοιγμα 65 χιλιοστών ή μεγαλύτερο. Η κεφαλή καθαρισμού κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 24 volt AC 50/60 hertz. Η χαμηλή τάση των 24 volt εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια όταν η κεφαλή καθαρισμού χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές εφαρμογής. Τα ακροφύσια περιστρέφονται γύρω από δύο άξονες με σταθερή ταχύτητα, φτάνοντας σε κάθε γωνιά του δοχείου. Με βάρος μόλις 4,9 κιλά, δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον συσκευές ανάρτησης. Λειτουργεί έως και 140 bar, 3000 l/h και μέγιστη θερμοκρασία νερού 90 °C. Το μήκος της κεφαλής είναι 1256 χιλιοστά συνολικά και το βάθος εμβάπτισης είναι 915 χιλιοστά. Η κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα σε ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κρύο ή ζεστό νερό μέσω σωλήνα υψηλής πίεσης.