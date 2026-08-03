Κεφαλή ψεκασμού HKF 30/14-E
Συμπαγής κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού από ανοξείδωτο χάλυβα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τυμπάνων και δοχείων με ανοίγματα 65 mm ή μεγαλύτερα. Προσφέρει εντυπωσιακά χαμηλό βάρος και σταθερή ταχύτητα περιστροφής μέσω ηλεκτρικού μοτέρ.
Η συμπαγής κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού είναι ιδανική για τον καθαρισμό του εσωτερικού κάδων και δοχείων με άνοιγμα 65 χιλιοστών ή μεγαλύτερο. Η κεφαλή καθαρισμού κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 24 volt AC 50/60 hertz. Η χαμηλή τάση των 24 volt εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια όταν η κεφαλή καθαρισμού χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές εφαρμογής. Τα ακροφύσια περιστρέφονται γύρω από δύο άξονες με σταθερή ταχύτητα, φτάνοντας σε κάθε γωνιά του δοχείου. Με βάρος μόλις 4,9 κιλά, δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον συσκευές ανάρτησης. Λειτουργεί έως και 140 bar, 3000 l/h και μέγιστη θερμοκρασία νερού 90 °C. Το μήκος της κεφαλής είναι 1256 χιλιοστά συνολικά και το βάθος εμβάπτισης είναι 915 χιλιοστά. Η κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα σε ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κρύο ή ζεστό νερό μέσω σωλήνα υψηλής πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 24 V 50/60 Hz.Σταθερή ταχύτητα περιστροφής ανεξάρτητα από την παροχή νερού ή την πίεση του νερού. Τάση ασφαλείας 24 V Αυξημένη ασφάλεια εργασίας.
Μεγάλη ευελιξίαΑργή περιστροφή και υψηλή πίεση εργασίας για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. Κατάλληλο για ποσότητες νερού έως 3000 l/h και υψηλή πίεση έως 140 bar. Κατάλληλο για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων βαρελιών, καθώς και μεσαίου μεγέθους δεξαμενών αλλά και μεγαλύτερων δεξαμενών.
Ευφυής σχεδιασμόςΙδιαίτερα φιλικό προς τον χειριστή και με χαμηλή απαιτούμενη συντήρηση. Εύκολος χειρισμός - Χειρισμός της κεφαλής μέσα στο δοχείο με το ένα χέρι. Κανονική ταχύτητα περιστροφής για σταθερά αποτελέσματα καθαρισμού.
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4301)
- Υλικό υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Κατάλληλο για νερό που περιέχει καθαριστικό της Kärcher.
- Κατάλληλο για θερμοκρασίες νερού έως 90 °C.
Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις
- Ευπροσάρμοστες και ευέλικτες χρήσεις.
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό του εσωτερικού δοχείων με ανοίγματα από 65 mm.
- Με βάρος μόλις 4,9 kg, δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες διατάξεις ανάρτησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση υψηλής πίεσης
|G3/8″
|Κίνηση
|Ηλεκτροκίνητο
|Αριθμός ακροφυσίων (Τεμάχιο(α))
|1 / 4
|Παροχή (l/h)
|3000
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|19
|Μήκος σπειρώματος (mm)
|915
|Τάση (V)
|24
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Πίεση (bar)
|max. 140
|Άνοιγμα κάδου (mm)
|min. 65
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 90
|Βάρος (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1256
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 6/15 M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο και για τον καθαρισμό του εσωτερικού των δοχείων IBC (δεξαμενές)
- Translated with DeepL.com (free version)
- Για τον καθαρισμό δοχείων/ιζημάτων στις βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών και χημικών
- Για τον καθαρισμό δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χημικών προϊόντων
- Για τον καθαρισμό δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων
- Για τον καθαρισμό δοχείων στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών