Set sabbiatura

Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbiante. Adatto a tutte le idropulitrici da K 2 a K 7.

Kit di sabbiatura è ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco ostinato con l'abrasivo Kärcher. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Sabbiatura ad alta pressione
  • Potenza di pulizia migliorata.
Particolarmente potente
  • Rimuove ruggine, vernice e sporco ostinato
Potenza di lavaggio elevata
  • Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 525 x 110 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Rimuove ruggine e vernice
  • Anche su sporco ostinato
RICAMBI Set sabbiatura

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.