La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.

La spazzola lava pavimenti PS 30 offre risultati di pulizia eccezionali su varie superfici. Ciò è garantito da tre ugelli ad alta pressione, che staccano anche lo sporco più ostinato. Ciò rende PS 30 l'aiuto ideale per la pulizia affidabile di aree di piccole e medie dimensioni, come scale e bordi. La testina può essere ruotata di 360 ° per pulire le aree difficili da raggiungere. Tutte le superfici lisce possono essere lavate con la lama tira acqua integrata dopo la pulizia. Ciò rimuove rapidamente l'acqua sporca in eccesso e rende le superfici pronte per essere riutilizzate immediatamente. Questa combinazione di getto ad alta pressione e pressione della spazzola manuale, con le conseguenti prestazioni di pulizia, supera tutte le lavasciuga standard e può essere combinata con tutte le idropulitrici da K2 a K7 Kärcher.

Tre ugelli ad alta pressione integrati
Potente pulizia ad alta pressione per risultati eccezionali.
Lama intercambiabile integrata
Rimozione rapida dell'acqua sporca con la lama intercambiabile del tergipavimento.
Testina che può essere ruotata di 360 °
Rende di facile accesso anche le aree difficili da raggiungere.
Anello in setola
  • Protezione contro gli spruzzi d'acqua.
Design compatto
  • La forma maneggevole e compatta semplifica la pulizia senza spruzzi di angoli e bordi.
Potente pulizia ad alta pressione
  • Lo sporco ostinato viene rimosso in modo affidabile da varie superfici.
Combinazione di getto ad alta pressione e pressione manuale della spazzola
  • Prestazioni di pulizia superiori rispetto agli scrubber convenzionali.
Colore nero
Peso (kg) 0,9
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 744 x 293 x 769
Aree di applicazione
  • Sulle scale
  • Terrazzo
  • Garage
  • Muri del giardino e in pietra
  • Balconi
  • Sentieri
  • Patio, vialetti
