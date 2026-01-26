La spazzola lava pavimenti PS 30 offre risultati di pulizia eccezionali su varie superfici. Ciò è garantito da tre ugelli ad alta pressione, che staccano anche lo sporco più ostinato. Ciò rende PS 30 l'aiuto ideale per la pulizia affidabile di aree di piccole e medie dimensioni, come scale e bordi. La testina può essere ruotata di 360 ° per pulire le aree difficili da raggiungere. Tutte le superfici lisce possono essere lavate con la lama tira acqua integrata dopo la pulizia. Ciò rimuove rapidamente l'acqua sporca in eccesso e rende le superfici pronte per essere riutilizzate immediatamente. Questa combinazione di getto ad alta pressione e pressione della spazzola manuale, con le conseguenti prestazioni di pulizia, supera tutte le lavasciuga standard e può essere combinata con tutte le idropulitrici da K2 a K7 Kärcher.