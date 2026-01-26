Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus
Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden.
Lo Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus è ideale per rimuovere lo sporco ostinato su aree di piccole e medie dimensioni. I 3 ugelli ad alta pressione integrati assicurano risultati brillanti. L'ugello laterale può essere ruotato di 45 gradi, per pulire tutti gli angoli e i bordi in modo efficace e senza sforzo. Grazie al suo design compatto, il PS 30 Plus è particolarmente adatto alla pulizia delle scale. Anche la testa della spazzola è mobile e flessibile: può essere ruotata di 360 gradi per pulire le aree più difficili da raggiungere. Dotato di bordo gommato integrato per rimuovere immediatamente l'acqua sporca. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher serie K2 - K7.
Caratteristiche e vantaggi
Ugello laterale girevolePerfetta pulizia senza spruzzi di tutti gli angoli e i bordi.
Testina che può essere ruotata di 360 °Per un'elevata flessibilità in aree di difficile accesso.
Anello di setole (anche sull'ugello laterale)Protegge dagli spruzzi d'acqua indipendentemente dall'impostazione dell'ugello.
Tre ugelli ad alta pressione
- Pulizia efficiente dello sporco ostinato.
Design compatto
- Consente una pulizia confortevole in spazi ristretti.
Combinazione di alta pressione e pressione manuale della spazzola
- Assicura una pulizia particolarmente efficace rispetto agli spazzoloni tradizionali
Spatola
- Facile rimozione dell'acqua sporca. Può essere sostituito senza attrezzi.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sulle scale
- Terrazzo
- Balconi
- Patio, vialetti
RICAMBI Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.