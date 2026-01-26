Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus

Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. Per idropulitrici Home&Garden.

Lo Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus è ideale per rimuovere lo sporco ostinato su aree di piccole e medie dimensioni. I 3 ugelli ad alta pressione integrati assicurano risultati brillanti. L'ugello laterale può essere ruotato di 45 gradi, per pulire tutti gli angoli e i bordi in modo efficace e senza sforzo. Grazie al suo design compatto, il PS 30 Plus è particolarmente adatto alla pulizia delle scale. Anche la testa della spazzola è mobile e flessibile: può essere ruotata di 360 gradi per pulire le aree più difficili da raggiungere. Dotato di bordo gommato integrato per rimuovere immediatamente l'acqua sporca. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher serie K2 - K7.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus: Ugello laterale girevole
Ugello laterale girevole
Perfetta pulizia senza spruzzi di tutti gli angoli e i bordi.
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus: Testina che può essere ruotata di 360 °
Testina che può essere ruotata di 360 °
Per un'elevata flessibilità in aree di difficile accesso.
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus: Anello di setole (anche sull'ugello laterale)
Anello di setole (anche sull'ugello laterale)
Protegge dagli spruzzi d'acqua indipendentemente dall'impostazione dell'ugello.
Tre ugelli ad alta pressione
  • Pulizia efficiente dello sporco ostinato.
Design compatto
  • Consente una pulizia confortevole in spazi ristretti.
Combinazione di alta pressione e pressione manuale della spazzola
  • Assicura una pulizia particolarmente efficace rispetto agli spazzoloni tradizionali
Spatola
  • Facile rimozione dell'acqua sporca. Può essere sostituito senza attrezzi.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,9
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 749 x 264 x 768
Aree di applicazione
  • Sulle scale
  • Terrazzo
  • Balconi
  • Patio, vialetti
