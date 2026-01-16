Tubo flessibile PrimFlex Plus 5/8" -50m
Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.
Il materiale di alta qualità e multistrato rende il nuovo tubo da giardino Kärcher Performance Plus ultra-robusto, flessibile ed estremamente anti nodo. Questo non solo lo rende più ergonomico, ma assicura anche che il tubo mantenga un flusso d'acqua costante. Lo strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici protegge il tubo da giardino da 50 metri mentre lo strato intermedio opaco ne impedisce l'accumulo di alghe all'interno. Questo nuovo prodotto di Kärcher, con un diametro di 5/8 ", vanta anche un'importante resistenza alle temperature compresa tra -20 e +60 ° C e una pressione di scoppio di 40 bar. Il tubo inoltre è privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo - il che significa che non contiene assolutamente sostanze nocive per la salute.Performance Plus 5/8 "lungo 50 metri è ideale per l'irrigazione di giardini medio-grandi e altri spazi. Kärcher fornisce il tubo con una garanzia di 15 anni.
Caratteristiche e vantaggi
Materiali multistrato di alta qualità
- Flessibile e antinodo per garantire un flusso d'acqua ottimale.
50 metri
- Per l'irrigazione di superfici medio grandi e giardini.
Il materiale in tessuto di qualità conferisce al tubo pareti ultra resistenti, in grado di resistere a pressioni fino a 40 bar
- Resistente
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
- Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da -20 a +60 ° C
- Tubo di qualità
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
- Per una durata extra lunga.
Tubo da giardino di qualità privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo
- Innocuo per l'ambiente e per la salute
Strato esterno anti-UV
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici.
15 anni di garanzia
- Progettato per durare, soddisfa elevati standard di qualità.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|5/8″
|Lunghezza del tubo (m)
|50
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|8
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|390 x 390 x 190
