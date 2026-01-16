Tubo flessibile PrimoFlex 5/8" -25m

Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 25m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.

Irrigazione di alto livello: il tubo da giardino da 5/8" di diametro interno e 25 metri di lunghezza Performance Plus- ideale per l'irrigazione di giardini di piccole e medie dimensioni e altri spazi.Prodotto con materiali di alta qualità e multistrato: lo strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici protegge il tubo e lo strato intermedio opaco ne impedisce l'accumulo di alghe all'interno. Il tubo è ergonomico e ultra-robusto, flessibile ed anti-nodo per un flusso d'acqua costante. Altri vantaggi del prodotto includono una resistenza alla temperatura da -20 a +60 ° C e una pressione di scoppio di 40 bar. L'assenza di ftalati (<0,1%), cadmio , bario e piombo, lo rendono inoltre completamente sicuro. Questo prodotto ha una garanzia di 15 anni.

Caratteristiche e vantaggi
Materiali multistrato di alta qualità
  • Flessibile e antinodo per garantire un flusso d'acqua ottimale.
25 metri
  • Per l'irrigazione di superfici medio grandi e giardini.
Il materiale in tessuto di qualità conferisce al tubo pareti ultra resistenti, in grado di resistere a pressioni fino a 40 bar
  • Resistente
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
  • Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da -20 a +60 ° C
  • Tubo di qualità
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Per una durata extra lunga.
Tubo da giardino di qualità privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo
  • Innocuo per l'ambiente e per la salute
Strato esterno anti-UV
  • Estremamente resistente agli agenti atmosferici.
15 anni di garanzia
  • Progettato per durare, soddisfa elevati standard di qualità.
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 5/8″
Lunghezza del tubo (m) 25
Colore nero
Peso (kg) 4
Peso con imballo (kg) 4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 360 x 360 x 115
