Irrigazione di alto livello: il tubo da giardino da 5/8" di diametro interno e 25 metri di lunghezza Performance Plus- ideale per l'irrigazione di giardini di piccole e medie dimensioni e altri spazi.Prodotto con materiali di alta qualità e multistrato: lo strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici protegge il tubo e lo strato intermedio opaco ne impedisce l'accumulo di alghe all'interno. Il tubo è ergonomico e ultra-robusto, flessibile ed anti-nodo per un flusso d'acqua costante. Altri vantaggi del prodotto includono una resistenza alla temperatura da -20 a +60 ° C e una pressione di scoppio di 40 bar. L'assenza di ftalati (<0,1%), cadmio , bario e piombo, lo rendono inoltre completamente sicuro. Questo prodotto ha una garanzia di 15 anni.