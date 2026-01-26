Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m

Tubo Performance Premium a 5 strati. Senza ftalati. Diametro interno 5/8"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.

Performance Premium 5/8 "di Kärcher non è un normale tubo da giardino, realizzato in un innovativo materiale intrecciato con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium offre la massima robustezza, flessibilità e resistenza ai nodi. Il tubo assicura quindi un flusso continuo di acqua durante l'irrigazione di giardini di medie e grandi dimensioni e altri spazi. Inoltre, lo strato esterno anti-UV resistente alle intemperie protegge il materiale e lo strato intermedio opaco impedisce l'accumulo di alghe all'interno del tubo. Questo è il motivo per cui Kärcher offre una garanzia di ben 18 anni. Il tubo Performance Premium, lungo 50 metri, si distingue anche per l'assenza di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo. Ulteriori caratteristiche prestazionali includono una pressione di scoppio di 35 bar e un'importante resistenza alla temperatura da -20 a +60 ° C.

Caratteristiche e vantaggi
18 anni di garanzia
  • Progettato per durare, soddisfa elevati standard di qualità.
50 metri
  • Per l'irrigazione di superfici medio grandi e giardini.
Il materiale in tessuto di qualità conferisce al tubo pareti ultra resistenti, in grado di resistere a pressioni fino a 40 bar
  • Resistente e durevole
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
  • Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da -20 a +60 ° C
  • Tubo di qualità
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Per una durata extra lunga.
Tubo da giardino di qualità privo di ftalati (<0,1%), cadmio, bario e piombo
  • Innocuo per l'ambiente e per la salute
Strato esterno anti-UV
  • Estremamente resistente agli agenti atmosferici.
Kärcher Premium tecnologia anti-torsione
  • Flessibile e resistente ai nodi - per un flusso d'acqua ottimale e continuo.
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 5/8″
Lunghezza del tubo (m) 50
Colore nero
Peso (kg) 9,5
Peso con imballo (kg) 9,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 390 x 390 x 210
Tubo flessibile PrimoFlex Premium 5/8" -50m
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi