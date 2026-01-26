Tubo PrimoFlex® hose 5/8" – 25 m
Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.
Tubo PrimoFlex® (5/8") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.
Caratteristiche e vantaggi
12 anni di garanzia
- Durevolezza garantita
3 strati
- Non si attorciglia
Resiste fino a 24 bar
- Resistente e durevole
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
- Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da 0 a +40 °C
- Resistente e durevole
Senza cadmio, bario e piombo
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
- Robustezza e durata garantite.
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato esterno anti-UV, resistente alle intemperie
- Resistente e durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|5/8″
|Lunghezza del tubo (m)
|25
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|3,7
|Peso con imballo (kg)
|3,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|370 x 370 x 85
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Universal Edition WB
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- KHB 18-46 Battery Set
- KHB 18-46 Plus
- KHB 4-18
- KHB 6 Battery (idropistola 18V)
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
Prodotti fuori catalogo
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Power
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- KHB 18-44 Battery Set
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.