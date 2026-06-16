Oppervlaktereiniger FR 31
Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,7
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 ST
- HD 13/18-4 ST
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4M St
- HD 8/20 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20 -4 St EU-I
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Onderdelen Oppervlaktereiniger FR 31
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