Въртяща се дюза за почистване на тръби

Дюза за почистване на тръби с четири въртящи се струи и вътрешна резба. Различни посоки на пръскане. Маркуча се движи свободно през тръбата. С връзка R 1/8''.

Въртяща се дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Накрайникът има четири въртящи се струи за екологично почистване на запушени канали и тръби. Дюзите са разположени така, че да позволяват на дюзата и маркуча да се движат свободно през тръбата. С R 1/8'' връзка за свързване към маркуч за почистване на тръби.

Характеристики и предимства
Дюзата се върти по собствената си ос с четири странични струи.
  • Абсолютно равномерно почистване.
Връзка: 1/8"
  • Съвместима с маркучи за почистване на тръби.
Компактен стил на конструкцията с външен диаметър 16 мм.
  • Идеално боравене за почистване на тръби – дори тесни пространства са достижими.
Спецификации

Технически данни

Диаметър (мм) 16
Размер на дюзата ( ) 50
Винтова резба R 1/8"
Тегло с опаковката (кг) 0,034
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