FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform, 200l

Mit EU Ecolabel-Zertifizierung, extra schaumarm und hochkonzentriert: der umweltfreundliche Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung aller harten und flexiblen Böden.

Dank seiner besonders umwelt- und anwenderfreundlichen Formulierung überzeugt der hochkonzentrierte und kennzeichnungsfreie FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform von Kärcher mit genauso schonender wie effektiver Reinigungskraft, hoher Wirtschaftlichkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der angenehm nach Zitrus duftende Bodenreiniger eignet sich grundsätzlich für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen – bis hin zu ESD-Böden sowie Belägen aus kalkgebundenem Weichgestein wie Marmor. Trittspuren, Staub, Emissionsverschmutzungen sowie leichte Rückstände von Fetten beseitigt er zuverlässig. Dabei ist das extra schaumarme Reinigungsmittel sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung mit einer Scheuersaugmaschine ausgelegt. Der nachhaltige FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform ist gemäß den strengen Vorgaben des EU Ecolabels zertifiziert und mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 200
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 8
Gewicht (kg) 200
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 215
Abmessungen (L × B × H) (mm) 580 x 580 x 970
Eigenschaften
  • Universell einsetzbares Bodenreinigungs-Konzentrat
  • Entfernt Trittspuren, Staub, Emissionsverschmutzungen
  • Sehr gute Reinigungswirkung auf allen wasser- und alkoholbeständigen harten und flexiblen Oberflächen
  • Streifenfrei selbst auf hochglänzenden Flächen
  • Auch zur Reinigung von Mobiliar und anderen Einrichtungsgegenständen geeignet
  • Verhindert schnelle Wiederanschmutzung
  • Angenehmer, frischer Citrusduft
  • Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform, 200l
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform, 200l
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform, 200l
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform, 200l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Boden-und Oberflächenreinigung
Zubehör