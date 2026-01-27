Nettoyant spécial habitacle RM 651, 500ml

Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une odeur agréable.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 80 x 80 x 280
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Panneaux en plastique
  • Sièges de voiture
  • Intérieur des véhicules
  • Tableau de bord