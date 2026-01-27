Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 10l

Concentré de nettoyage haute pression efficace et doux pour les fortes salissures d'huile, de graisse et de minéraux. Convient pour le nettoyage des véhicules, des bâches et des moteurs. Sans NTA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 12,3
Poids avec emballage (kg) 11,5
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
  • Nettoyage de bâche
  • Nettoyage des sols et surfaces
