Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT
Mπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.
Μπορείς να δεις την κατάσταση της μπαταρίας με μια ματιά χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου: Στην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζεται η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και το επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείς. Οι συστοιχίες μπαταρίας ιόντων λιθίου εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και αποτρέπουν την αυτο-αποφόρτιση και το «φαινόμενο μνήμης» (απώλεια της χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης). Η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V / 2,5 Ah Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού ΧρόνουΣτην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζονται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η κατάσταση φόρτισης.
Πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 VΓια χρήση σε όλες τις συσκευές μπαταρίας που ανήκουν στην πλατφόρμα 18 V Battery Power της Kärcher. Για χρήση σε όλα τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Battery Power+ της Kärcher.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίουΗ μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται τη συνεχή παροχή ισχύος και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
Βαθμός προστασίας IPX-5 – Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση (χαμηλή) από όλες τις κατευθύνσεις
- Αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούν ρίψη νερού.
Αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας
- Υψηλή απόδοση χάρη στην αποτελεσματική ρύθμιση θέρμανσης και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση συστοιχίας
- Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Στιβαρό περίβλημα
- Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Ενέργεια (Wh)
|45
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|133 x 88 x 50
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