Μπορείς να δεις την κατάσταση της μπαταρίας με μια ματιά χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου: Στην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζεται η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και το επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείς. Οι συστοιχίες μπαταρίας ιόντων λιθίου εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και αποτρέπουν την αυτο-αποφόρτιση και το «φαινόμενο μνήμης» (απώλεια της χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης). Η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V / 2,5 Ah Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.