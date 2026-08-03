Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT

Mπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.

Μπορείς να δεις την κατάσταση της μπαταρίας με μια ματιά χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου: Στην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζεται η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και το επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείς. Οι συστοιχίες μπαταρίας ιόντων λιθίου εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και αποτρέπουν την αυτο-αποφόρτιση και το «φαινόμενο μνήμης» (απώλεια της χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης). Η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V / 2,5 Ah Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT: Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου
Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου
Στην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζονται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η κατάσταση φόρτισης.
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT: Πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 V
Πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 V
Για χρήση σε όλες τις συσκευές μπαταρίας που ανήκουν στην πλατφόρμα 18 V Battery Power της Kärcher. Για χρήση σε όλα τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Battery Power+ της Kärcher.
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT: Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
Η μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται τη συνεχή παροχή ισχύος και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης
  • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
Βαθμός προστασίας IPX-5 – Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση (χαμηλή) από όλες τις κατευθύνσεις
  • Αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούν ρίψη νερού.
Αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας
  • Υψηλή απόδοση χάρη στην αποτελεσματική ρύθμιση θέρμανσης και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση συστοιχίας
  • Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Στιβαρό περίβλημα
  • Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 18
Χωρητικότητα (Ah) 2,5
Ενέργεια (Wh) 45
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 133 x 88 x 50
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT
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