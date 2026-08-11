Χάρη στον ενσωματωμένο επιτοίχιο βραχίονα, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπορεί να στερεωθεί πολύ εύκολα στον τοίχο. Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 18 V της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.