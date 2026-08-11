Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V
Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.
Χάρη στον ενσωματωμένο επιτοίχιο βραχίονα, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπορεί να στερεωθεί πολύ εύκολα στον τοίχο. Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 18 V της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φορτιστής ταχείας φόρτισηςΦορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 44 λεπτά. Φορτίζει την μπαταρία 18 V / 5,0Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 94 λεπτά.
Ευρύ φάσμα εφαρμογώνΣυμβατό με όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 18 V.
Επιτοίχια στήριξηΓια καθαρή τοποθέτηση στον τοίχο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με γρήγορο φορτιστή
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Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Battery Power:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|184 x 133 x 88
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