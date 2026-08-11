Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V

Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.

Χάρη στον ενσωματωμένο επιτοίχιο βραχίονα, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπορεί να στερεωθεί πολύ εύκολα στον τοίχο. Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 18 V της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V: Φορτιστής ταχείας φόρτισης
Φορτιστής ταχείας φόρτισης
Φορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 44 λεπτά. Φορτίζει την μπαταρία 18 V / 5,0Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 94 λεπτά.
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V: Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Συμβατό με όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 18 V.
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V: Επιτοίχια στήριξη
Επιτοίχια στήριξη
Για καθαρή τοποθέτηση στον τοίχο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με γρήγορο φορτιστή Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Battery Power:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Ρεύμα φόρτισης (A) 2,5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 184 x 133 x 88
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V
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