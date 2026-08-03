Περιστροφική βούρτσα πλύσης
Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης που λειτουργεί με νερό
- Δεν χρειάζεται επιπλέον μοτέρ για τη μετάδοση κίνησης της βούρτσας.
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.
Τρίχες νάιλον
- Προστασία των επιφανειών.
Υψηλή ισχύς μηχανικού καθαρισμού χάρη στην περιστροφή
- Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
- Απαιτείται λιγότερος χρόνος σε σύγκριση με τις τυπικές βούρτσες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Υλικό
|Νάιλον
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 200 x 100
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW