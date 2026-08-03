Περιστροφική βούρτσα πλύσης

Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης που λειτουργεί με νερό
  • Δεν χρειάζεται επιπλέον μοτέρ για τη μετάδοση κίνησης της βούρτσας.
  • Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.
Τρίχες νάιλον
  • Προστασία των επιφανειών.
Υψηλή ισχύς μηχανικού καθαρισμού χάρη στην περιστροφή
  • Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
  • Απαιτείται λιγότερος χρόνος σε σύγκριση με τις τυπικές βούρτσες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή (l/h) 500 - 1000
Υλικό Νάιλον
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 300 x 200 x 100