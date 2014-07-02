Σετ καθαρισμού σωληνώσεων με εύκαμπτο σωλήνα 7,5 m για τον καθαρισμό των αποφραγμένων σημείων σε σωληνώσεις, αποχετεύσεις, υδρορροές και τουαλέτες. Τέσσερις δέσμες αντίστροφης εκτόξευσης κατευθύνουν τον εύκαμπτο σωλήνα ομαλά μέσα στις σωληνώσεις και καθαρίζουν το αποφραγμένο σημείο. Η συνεχής σήμανση και ο δακτύλιος σήμανσης δείχνουν την πρόοδο στη σωλήνωση. Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας 7,5 m, με υφασμάτινη πλέξη και πολύ κοντό ορειχάλκινο ακροφύσιο για εύκολη κίνηση μέσα στις σωληνώσεις. Με χιτώνιο κατά της συστροφής και ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα. Κατάλληλος για χρήση στο σπίτι και τους εξωτερικούς χώρους με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.