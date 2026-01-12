Το 50μέτρο Performance Premium 1/2" λάστιχο δεν είναι ένα απλό λάστιχο. Κατασκευασμένο με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium, είναι στιβαρό, ευέλικτο και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις. Το λάστιχο εξασφαλίζει συνεχή ροή νερού κατά το πότισμα μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων. Η Kärcher εγγυάται 18 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Επιπλέον, δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το αδιαφανές μεσαίο στρώμα αποτρέπει τη δημιουργία άλγης μέσα στο λάστιχο. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 45 bar. Διαθέτει επίσης εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C. Το 50μετρο Performance Plus 1/2" λάστιχο είναι ιδανικό για το πότισμα μεσαίου μεγέθους και μεγάλων κήπων και άλλων χώρων.