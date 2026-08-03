Αφρός καθαρισμού PressurePro, αλκαλικό RM 91 Agri, 10l

Ο αφρός καθαρισμού διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες διάλυσης του λίπους και απομακρύνει εύκολα τα οργανικά υλικά, όπως κοπριά και ακαθαρσίες. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπόστεγων για πουλερικά, χοίρους και βοοειδή, καθώς και αρμεκτηρίων.