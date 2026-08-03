Αφρός καθαρισμού PressurePro, όξινος RM 59, 20l

Αφαιρεί εύκολα τις πιο επίμονες εναποθέσεις και επιστρώσεις, όπως άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες, υπολείμματα ζύθου και γάλακτος από πλακίδια, δοχεία. Έντονο αποτέλεσμα καθαρισμού σε όλες τις επιφάνειες χάρη στη δημιουργία ενός σταθερού στρώματος αφρού.