Αφρός καθαρισμού PressurePro, όξινος RM 59, 20l
Αφαιρεί εύκολα τις πιο επίμονες εναποθέσεις και επιστρώσεις, όπως άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες, υπολείμματα ζύθου και γάλακτος από πλακίδια, δοχεία. Έντονο αποτέλεσμα καθαρισμού σε όλες τις επιφάνειες χάρη στη δημιουργία ενός σταθερού στρώματος αφρού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|2
|Βάρος (kg)
|21,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Προϊόν
- Υψηλής πίεσης καθαριστικό με αφρό
- Διαλύει πολύ δύσκολους λεκέδες από άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες και εναποθέσεις γάλακτος
- Ηπια καθαριστική δράση
- Παράγει ένα τάπητα αφρού μεγάλης διάρκειας
- Πολύ καλές ιδιότητες ξεπλύματος
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P280a Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
- P302 + P352a ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS Trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
Πεδία εφαρμογής
- Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
- Τοίχοι, πλακάκια
- Καθαρισμός επιφανειών
- Βυτία τροφίμων