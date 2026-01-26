Αφρός καθαρισμού PressurePro, ουδέτερος RM 57, 20l

Αφρός καθαρισμού με ήπια δράση για ελαφρούς λεκέδες από λάδια, γράσο και πρωτεΐνες. Η δημιουργία σταθερού στρώματος αφρού ενισχύει την καθαριστική δράση και ξεπλένεται εύκολα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 6,7
Βάρος (kg) 20,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 260 x 237 x 430
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
  • Καθαρισμός επιφανειών
  • Κουζίνες μεγάλου μεγέθους
  • Καθαρισμός στάβλων
Εξαρτήματα