Διαβρεκτικό υγρό PressurePro, αλκαλικό RM 92 Agri, 10l

Το μέσο εμποτισμού διαλύει την αποξηραμένη κοπριά για να μειώσει τον χρόνο καθαρισμού και την κατανάλωση νερού. Οι αναστολείς διάβρωσης προστατεύουν τα σταθερά εξαρτήματα. Ιδανικό για στάβλους και αρμεκτήρια.