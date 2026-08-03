Καθαριστικό επιφανειών PressurePro, όξινο RM 93 Agri, 10l

Όξινο καθαριστικό επιφανειών για αρμεκτήρια, χώρους γάλακτος και στάβλους. Αφαιρεί ακόμη και τις πιο επίμονες εναποθέσεις, όπως άλατα, μεταλλικά στοιχεία και σκουριά. Οι αναστολείς διάβρωσης προστατεύουν τα σταθερά εξαρτήματα.