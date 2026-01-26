Οξύ αφαλάτωσης PressurePro RM 101, 5l

Βάση υδροχλωρικού οξέος για γρήγορη αφαλάτωση. Διαλύει γρήγορα τα πιο επίμονα κατάλοιπα αλάτων και απορρυπαντικών και παρέχει μακρόχρονη αντιδιαβρωτική προστασία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για θερμαντικά πηνία σε μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος (kg) 5,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
  • Απολίπανση επιφανειών
  • Συντήρηση μηχανημάτων, αφαλάτωση συστημάτων ζεστού νερού.
Εξαρτήματα