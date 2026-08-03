PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25, 20l

Όξινο προϊόν υψηλής πίεσης για βαθύ καθαρισμό υγειονομικών χώρων. Αφαιρεί άλατα, σκουριά, μαρμαρόσκονη, γαλακτόλιθο, γράσο και άλλους λευκωματώδεις λεκέδες. Ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού δεξαμενών στον κλάδο τροφίμων.