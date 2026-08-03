PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25, 200l

Όξινο προϊόν υψηλής πίεσης για βαθύ καθαρισμό υγειονομικών χώρων. Αφαιρεί άλατα, σκουριά, μαρμαρόσκονη, γαλακτόλιθο, γράσο και άλλους λευκωματώδεις λεκέδες. Ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού δεξαμενών στον κλάδο τροφίμων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 200
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 225
PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25, 200l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός βαρελιών
  • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
  • Υγειονομικές εγκαταστάσεις
  • Βυτία τροφίμων
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