Diffusore per detergenti schiumogeno FJ10 (+1 lt di detergente schiumogeno)

L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione. La dose di detergente può essere facilmente regolata tramite la manopola gialla presente sull'ugello. Anche il liivello del getto può essere regolato a piacere. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher delle classi da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Innovativo ugello per la schiuma
  • Generazione e applicazione di schiuma potente
In kit
  • Pratico kit con vari detergenti
Sistema di cambio rapido
  • Cambio rapido e comodo del detergente con un solo clic
Dosatore detergente
  • Il consumo del detergente dipende dall'uso
Contenitore detergente trasparente
  • Contenuto sempre visibile
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 1,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibilità Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Mobile homes
Detergenti
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.