Set sturatubi (15 m)
Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.
Set per la pulizia dei tubi per eliminare i blocchi di tubi, scarichi e tubi di scolo. Quattro getti di fuoco all'indietro spostano il tubo senza problemi attraverso il tubo per eliminare efficacemente il blocco. Tubo flessibile intrecciato tessile di qualità 15 m con ugello extra corto in ottone per un facile spostamento nel tubo. Con manicotto anti-piega e connettore in ottone per una maggiore durata. Adatto per l'uso in casa e all'aperto con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Ugello in ottone extra corto
- Si muove facilmente attraverso i tubi
Tubo flessibile intrecciato in tessuto
- Tubo flessibile e durevole di qualità
Quattro getti ad alta pressione all'indietro
- Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Potente pulizia ad alta pressione
- Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Raccordo a baionetta
- Estremamente facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|15
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con imballo (kg)
|1,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|250 x 250 x 80
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Power Control Home + Set con tubo e 2 raccordi
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Power + Set con tubo e 2 raccordi
- K 4 Power Control eco!Power
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic + Set con tubo e 2 raccordi + Spazzola universale WB60
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Pulizia dei tubi
- Pulizia dei canali di scolo
- Pulizia degli scarichi
