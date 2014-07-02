Set sturatubi (15 m)

Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per eliminare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.

Set per la pulizia dei tubi per eliminare i blocchi di tubi, scarichi e tubi di scolo. Quattro getti di fuoco all'indietro spostano il tubo senza problemi attraverso il tubo per eliminare efficacemente il blocco. Tubo flessibile intrecciato tessile di qualità 15 m con ugello extra corto in ottone per un facile spostamento nel tubo. Con manicotto anti-piega e connettore in ottone per una maggiore durata. Adatto per l'uso in casa e all'aperto con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello in ottone extra corto
  • Si muove facilmente attraverso i tubi
Tubo flessibile intrecciato in tessuto
  • Tubo flessibile e durevole di qualità
Quattro getti ad alta pressione all'indietro
  • Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Potente pulizia ad alta pressione
  • Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Raccordo a baionetta
  • Estremamente facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 15
Colore nero
Peso (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 250 x 250 x 80

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

Aree di applicazione
  • Pulizia dei tubi
  • Pulizia dei canali di scolo
  • Pulizia degli scarichi
