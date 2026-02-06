Boorstofopvanger
De boorstofvanger maakt veilig en stofvrij boren op alle gangbare wand- en plafondoppervlakken mogelijk. Het boorstof wordt direct bij het boorgat afgezogen.
In plaats van omslachtig en vooral achteraf vegen of zuigen, verwijdert u boorgruis gewoon daar waar het ontstaat, namelijk direct bij het boorgat. Het maakt daarbij niet uit of u de boormachine tegen de muur of het plafond gebruikt of dat de ondergrond bestaat uit tegels, behang, pleisterwerk, steen, beton of hout: dankzij het 2-kamersysteem en de schuimrubberen afdichting blijft het accessoire voor de Kärcher Home & Garden-nat-/droogzuigers WD 1-7 en -waszuigers SE 4-6 op elke gangbare ondergrond goed zitten. U bent daarbij niet afhankelijk van de hulp van een tweede persoon, maar kunt moeiteloos alleen boren en tegelijkertijd het boorgruis schoonzuigen. Onze boorstofvanger is geschikt voor alle gangbare boormachines met boormaten tot 15 millimeter.
Kenmerken en voordelen
Voor boren zonder stof en boorresten
Boorstofopvangers hechten zich vast aan alle gangbare wanden en plafonds
Probleemloos omhoog gericht boren
Eenvoudig boren en afzuigen zonder hulp van een tweede persoon
Eenvoudig in gebruik - zuigslang aansluiten, zuiger inschakelen, accessoire op de gewenste plek plaatsen en boren
Met een druk op de gele schakelaar kan de positie van de boorstofopvanger eenvoudig worden veranderd zonder dat de zuiger hoeft te worden uitgeschakeld
Voor boormachines met een boormaat tot 15 millimeter
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers
Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|207 x 106 x 117
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Premium
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3
- WD 3 + zuigborstelset
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P Extension kit
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home Vac
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 Premium
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 5
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P Premium
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P Premium
- WD 6 P Premium Renovation
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Tegels
- Tapijten
- Pleisterwerk
- Hout
- Steen
- Beton